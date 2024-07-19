Экс-игрок ЦСКА Сердеров назвал идеальный трамплин для россиян перед топ-5 лиг Европы

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров назвал идеальный трамплин для россиян перед топ-5 лиг Европы.

— Даже из небольшого хорватского клуба реально уехать в топ-лиги Европы?

— 100 процентов. Оттуда каждый год в топ-5 лиг Европы уезжает по 15 человек. При этом чемпионат Хорватии недооценён, потому что там не вкладываются в стадионы. Но какие-то клубы начали строить себе арены, и когда они их построят, то и продавать своих футболистов станут еще дороже – появится привлекательная картинка. А многие клубы не парятся, потому что Италия и Германия рядом, и туда разбирают игроков, как горячие пирожки, из каждой команды.

Чемпионат Хорватии — это прям идеальная лига. Но если брать не из топ-5, то лучше Бельгия. Но это чемпионат очень хорошего уровня, и не у всех сразу получается туда попасть, — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.