Андрей Синицын: «Краснодару» всегда тяжело даются матчи с «Ахматом»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о грядущем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» сыграют с «Ахматом». Встреча состоится 21 июля.

«Ахмат» — это домашняя команда, которая у себя играет хорошо и набирает очки. «Краснодару» всегда тяжело даются матчи с грозненской командой, поэтому это точно будет непростая игра для «быков». Но эта встреча будет проверкой для обеих команд на сезон, насколько клубы сыграны и укомплектованы», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Ахмат» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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