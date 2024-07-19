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Стал известен размер призового фонда для клубов РПЛ в сезоне-2024/2025

Стал известен размер призового фонда для клубов РПЛ в сезоне-2024/2025
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Общее собрание РПЛ утвердило модель распределения доходов и расходов на сезон-2024/2025, по которому часть коммерческих поступлений пойдёт в отдельный призовой фонд.

Призовой фонд для клубов РПЛ – это 555 млн рублей, которые распределяются между клубами по двум критериям:

1) Средняя посещаемость и средняя заполняемость на домашних матчах.

2) Медиаактивность, которая будет включать в себя работу в социальных сетях, вклад в медиапродукт, видеопрезентации команд для графики основного вещателя, яркие кейсы, получившие награды на итоговой церемонии «Герои РПЛ».

Каждый клуб получает баллы, которые суммируются и в итоге определяют места клубов при распределении средств. При этом баллы могут сниматься за нарушения Технического регламента в части общения со СМИ.

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