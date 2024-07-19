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Экс-форвард «Спартака» Давыдов: не хочется иметь явного фаворита в новом сезоне РПЛ

Экс-форвард «Спартака» Давыдов: не хочется иметь явного фаворита в новом сезоне РПЛ
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, чего ждет от нового сезона РПЛ.

«Чего я жду от нового сезон РПЛ? Конечно, хочется, чтобы была развязка. В борьбе за первую тройку и за выживание. Не хочется иметь явного фаворита. Хочется, чтобы при этом была команда с сюрпризом», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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