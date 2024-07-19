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Экс-игрок ЦСКА Сердеров: российским игрокам за границей обязательно нужно учить язык

Экс-игрок ЦСКА Сердеров: российским игрокам за границей обязательно нужно учить язык
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Бывший нападающий московского ЦСКА, польской «Краковии», болгарской «Славии», а также ряда других зарубежных клубов Сердер Сердеров рассказал о важности изучения языка во время выступлений за границей.

— Считаешь, российским футболистам обязательно учить язык той страны, где играют?
— 100%! Английский язык ты должен знать, чтобы вначале тебе было комфортно. А затем уже учить набор слов конкретной страны. Там нет, как у нас, по три-четыре переводчика. Тебе максимум могут помочь в первые две недели — найти человека, который знает русский. Ты с ним решаешь свои бытовые проблемы: снимаешь квартиру, получаешь рабочую визу. А уже потом – сам, — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент Сердеров является футболистом махачкалинского «Динамо».

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