Экс-игрок ЦСКА Сердеров рассказал о сорвавшемся трансфере в клуб итальянской Серии А

Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров рассказал, как не состоялся его трансфер в итальянский «Кальяри».

«Как-то скауты европейских команд приехали на нашу игру с «Осиеком». Я в том матче забил три мяча, понравился, и было обсуждение с клубом итальянской Серии А «Кальяри». Плюс на руках был хороший контракт от корейского клуба – мало кто от такого отказался бы. Но когда пошло обсуждение с итальянской и корейской командами, начался коронавирус. Всё закрылось, корейцы вообще исчезли. Если бы не это, думаю, подписал бы контракт с ними.

Это жизнь. Конечно, был расстроен. Но понимаю, что так было суждено. Кроме интереса, ничего не было, но мог бы дожать, потому что многие уезжают из Хорватии в итальянский чемпионат. Тем более сыграл хорошо, возраст позволял», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сколько стоят молодые футболисты: