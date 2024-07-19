Агент Дивановича: этот сезон Заим проведёт в «Ахмате»

Футбольный агент Флорин Биба ответил на вопрос, останется защитник Заим Диванович в «Ахмате» на предстоящий сезон. Представитель черноморского игрока дал понять, что футболист не собирается покидать команду из Грозного.

«На предстоящий сезон Заим останется в «Ахмате», у него действующий контракт с клубом. О предложениях от других клубов я говорить не могу, потому что Диванович сконцентрирован только на выступлениях за «Ахмат», — приводит слова агента «РБ Спорт».

23-летний черногорский защитник «Ахмата» Заим Диванович пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Заим Диванович провел за грознский «Ахмат» девять матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 200 тыс.