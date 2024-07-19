Клубный магазин «Зенита» продаёт форму команды на 1000 рублей дороже, чем «Спартак»

Домашняя форма «Зенита» в клубном магазине сине-бело-голубых продаётся по цене в 6999 рублей, в то время как домашняя форма московского «Спартака» стоит 5999 рублей в магазине красно-белых. Аналогичная разница в цене присутствует и на гостевую форму команд.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отставая от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов. В свою очередь, сине-бело-голубые обыграли «Балтику» в Суперфинале Кубка России со счётом 2:1.

В матче 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Зенит» — с «Крыльями Советов».

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