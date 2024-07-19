БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубный магазин «Зенита» продаёт форму команды на 1000 рублей дороже, чем «Спартак»

Клубный магазин «Зенита» продаёт форму команды на 1000 рублей дороже, чем «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Домашняя форма «Зенита» в клубном магазине сине-бело-голубых продаётся по цене в 6999 рублей, в то время как домашняя форма московского «Спартака» стоит 5999 рублей в магазине красно-белых. Аналогичная разница в цене присутствует и на гостевую форму команд.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отставая от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов. В свою очередь, сине-бело-голубые обыграли «Балтику» в Суперфинале Кубка России со счётом 2:1.

В матче 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Зенит» — с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
Кирьяков: у «Зенита» есть всё, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android