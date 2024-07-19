Кирьяков: у «Зенита» есть всё, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

«У «Зенита» есть всё, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд. Мы знаем возможности «Зенита», поэтому ставится цель побить не только этот рекорд, но и другие. «Зенит» может сам себе создать проблему, что мы видели в прошлом сезоне, но петербуржцы воспользовались тем, что конкуренты завалили концовку. Я думаю, что это послужит хорошим уроком для «Зенита», поэтому в этом сезоне они вряд ли допустят повторения такой ситуации.

Можно было сказать, что «Краснодар» может побороться за чемпионство с «Зенитом», но мы видели, насколько большая разница между двумя клубами, которые играли в Суперкубке России. Надеемся, что «Спартак» и «Динамо» включатся в борьбу. Потому что впервые за долгое время мы получили интересный чемпионат и заключительный тур. Мы хотим, чтобы была интрига и чемпионат держал нас в напряжении», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.