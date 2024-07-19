Луценко: «Динамо» будет тяжело повторить успех прошлого сезона

Экс-нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко оценил перспективы бело-голубых в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Динамо» будет тяжело повторить успех прошлого сезона. «Зенит» уже в шестой раз подряд стал чемпионом России, но всё равно усилился. Остальные конкуренты тоже приобрели новых футболистов. «Динамо» надо усиливаться, пока что я не вижу, что позволит клубу в следующем сезоне стать лучше.

Думаю, до конца трансферного окна «Динамо» ещё приобретёт кого-то из нападающих. Если не удастся привезти кого-то из-за рубежа, то клуб обратит внимание на внутренний рынок. У Тюкавина всё в порядке с ментальностью, нет синдрома второго сезона. Но от травм и неудач никто не застрахован, клубу нужны другие игроки. Думаю, в команде появится иностранец в линии атаки», — приводит слова Луценко Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Сезон-2024/2025 в чемпионате России начнётся для бело-голубых 20 июля. «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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