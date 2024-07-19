Синицын: не вижу преград у Худякова для перехода из «Штурма» в именитый европейский клуб

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о возможном переходе российского голкипера Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Что касается перехода Худякова в «Штурм», если есть возможность уехать и изменить обстановку, то почему нет? Дай бог, чтобы всё получилось. Я не вижу преград для перехода в более именитый европейский клуб из «Штурма». Как показала практика, даже из России можно уехать в топ-5 чемпионат Европы. Если ты показываешь хорошую игру в Европе, то там проще отслеживать футболистов, тем более в таком молодом возрасте», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 20-летний Даниил Худяков близок к переходу в «Штурм». Отмечалось, что с экс-голкипером московского «Локомотива» согласован контракт на четыре года.

Сколько стоят молодые футболисты: