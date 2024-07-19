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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев — о Вере в «Химках»: где больше дали, туда и ушёл

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев — о Вере в «Химках»: где больше дали, туда и ушёл
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал подробности продажи полузащитника Лукаса Веры в «Химки».

— Был ли у вас вариант сохранить Веру?
— У него была категоричная позиция, поэтому не было смысла его оставлять. Ещё предыдущий сезон всё показал. Он хороший футболист. Но вы же помните его первый сезон и предыдущий — это земля и небо.

Он хотел быть ближе к Москве. Это его выбор. И на «Химках» не надо крест ставить. Посмотрим, сезон всё покажет. У него там и личный контракт другой. Где больше дали, туда и ушёл, – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

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