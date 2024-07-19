Наумов: с Худяковым не очень хорошо обошлись в «Локо», а в «Штурме» большие перспективы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил австрийский «Штурм» в качестве варианта продолжения карьеры для российского вратаря Даниила Худякова.

«С Худяковым не очень хорошо обошлись в «Локомотиве». Сначала доверились ему, он отыграл сезон, а потом плотно посадили на лавку. Конечно, ему хочется играть и расти. Я одобряю выбор Даниила перейти в «Штурм». Это известная команда, которая будет играть в Лиге чемпионов. Очень хочу, чтобы он запустил свою карьеру, уже пора выходить на серьёзный уровень, который он заслуживает. Даниил — умелый вратарь, у него должно получиться.

В «Штурме» большие перспективы. В Австрии футбол на подъёме — мы видели их сборную на Евро. У австрийского футбола связь с Германией хорошая. Агент Шпинёв знает, что он делает. Это очень хороший вариант для Худякова! Желаю ему только успехов там», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.