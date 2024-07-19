Абаев: «Краснодар» — фаворит в матче с «Ахматом», несмотря на потери

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев поделился мнением о грядущем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» сыграют с «Ахматом». Встреча состоится 21 июля.

«Несмотря на потери, мне кажется, что «Краснодар» является фаворитом в матче с «Ахматом». Может быть, в команде нет лидеров, но в составе присутствуют другие имена, которые получат шанс проявить себя и должны им воспользоваться», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Ахмат» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Краснодар» занял второе место, а «Ахмат» — 10-е.

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