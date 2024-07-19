Палата по разрешению споров РФС обязала «Химки» выплатить задолженность Андрею Талалаеву

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила заявление бывшего главного тренера «Химок» Андрея Талалаева в отношении подмосковного клуба, обязав красно-чёрных выплатить специалисту выходное пособие в полном объёме за расторжение контракта.

«Удовлетворить заявление тренера Андрея Талалаева в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате выходного пособия и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты выходного пособия. Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед тренером Андреем Талалаевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Этим летом Андрей Талалаев покинул должность главного тренера подмосковной команды.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.