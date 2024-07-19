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Радослав Батак: «Динамо» в новом сезоне будет тяжелее, чем в прошлом

Радослав Батак: «Динамо» в новом сезоне будет тяжелее, чем в прошлом
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Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил перспективы бело-голубых в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Наверное, раз никто не ушёл из команды, то и усиления не нужны. «Динамо» рассталась с Шуниным, но взяло на его место Лунёва, остальная команда осталась. Тем более за прошлый сезон футболисты притёрлись друг к другу. «Динамо» показало, что этот состав может бороться за чемпионство, так что я жду от клуба борьбы за первое место. Но сначала надо хорошо вкатиться в чемпионат. «Динамо» будет тяжело, так как ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» усилились. Так что в следующем сезоне «Динамо» будет тяжелее, чем в прошлом», — сказал Батак Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Сезон-2024/2025 в чемпионате России начнётся для бело-голубых 20 июля. «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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