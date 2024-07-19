«Барселона» воспользуется кредитом ради покупки Нико Уильямса — Mundo Deportivo

«Барселоне» придётся воспользоваться ранее взятым кредитом на сумму в € 100 млн для того, чтобы подписать крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не располагает финансовыми возможностями для того, чтобы заплатить € 58 млн в качестве отступных за Уильямса. В свою очередь, «Атлетик» не хочет разбивать сумму трансфера за нападающего на несколько платежей.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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