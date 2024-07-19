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Сердер Сердеров: «Анжи» входил в топ-3 в мире по организации и условиям

Сердер Сердеров: «Анжи» входил в топ-3 в мире по организации и условиям
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о футбольном клубе «Анжи».

«Если честно, как-то всё быстро и неожиданно закончилось. У «Анжи» были большие цели, но такое ощущение, что как будто не дотерпели. Для махачкалинского футбола это была сказка. Вспоминаю, что там было и что было в других клубах. Такого и близко больше нигде нет. Мне кажется, что «Анжи» в мире входил в топ-3 по организации и по условиям», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 3 июня 2022 года пресс-служба «Анжи» официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса. 5 июня, в день последнего матча «Анжи» во Втором дивизионе ФНЛ, у всех сотрудников клуба закончились контракты.

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