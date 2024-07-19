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Рональд Куман: «Реал» во многих аспектах превосходит «Барселону»

Рональд Куман: «Реал» во многих аспектах превосходит «Барселону»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос, чего не хватает нынешней команде сине-гранатовых для того, чтобы добиваться более высоких результатов.

«Во многих аспектах «Реал» превосходит «Барсу». Знаю, что в «Барсе» много молодых футболистов, как Ламин [Ямаль], Педри или Гави. Но ей нужны такие игроки, как Мбаппе, которые во всех отношениях меняют мир к лучшему. Если у вас нет таких футболистов или кого-то вроде Месси…

Ламин впечатляет в его возрасте, но вы должны дать ему время. В мире есть только один Месси, и другого мы не увидим в будущем», — приводит слова Кумана AS.

Нидерландский специалист тренировал «Барселону» с 2020 по 2021 год.

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