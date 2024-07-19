Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок «Ростова» Щетинин рассказал, считает ли он себя звездой клуба

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин в беседе заявил, что не считает себя звездой команды.

– Считаете себя звездой «Ростова»?

– Нет. Ни звездой «Ростова», ни звездой в целом.

– Чтобы стать звездой «Ростова», что нужно сделать?

– Дебютировать в сборной России и каждый матч показывать результативность: забивать, отдавать голевые пасы, — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Щетинин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.