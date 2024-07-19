Синицын: «Зенит», пользуясь финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о петербургском «Зените».

«Если брать на бумаге, то «Зенит», пользуясь своим финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов. Поэтому у «Зенита» самая укомплектованная команда, которая хорошо провела трансферное окно.

Перед началом прошлого сезона все говорили, что «Зенит» будет безусловным чемпионом. Но интрижка завертелась до последнего тура. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом сезоне было также и три-четыре команды боролись за чемпионство», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне петербургский клуб сумел завоевать все трофеи в России. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые уже успели стать победителями Суперкубка.