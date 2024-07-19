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Названо место проведения игры Бельгия — Израиль, перенесённой из-за политической ситуации

Названо место проведения игры Бельгия — Израиль, перенесённой из-за политической ситуации
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Матч 1-го тура групповой стадии Лиги наций сезона-2024/2025 между сборными Бельгии и Израиля, назначенный на 6 сентября, пройдёт в венгерской Дебрецене. Об этом сообщает официальный аккаунт Королевского бельгийского футбольного союза в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что города из Бельгии не хотят заниматься организацией этой встречи из-за «политической деликатности», а также необходимости обеспечения слишком строгих мер безопасности.

Напомним, сборная Бельгии принимала участие в Евро-2024, где дошла до 1/8 финала этого турнира. На данной стадии бельгийская национальная команда уступила Франции со счётом 0:1.

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