Сердеров: если вместе собрались Гаджиев, Газизов и Бердыев, клуб не будет середняком

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал, что изначально верил в проект дагестанского клуба.

«Я понимал, что, если вместе собрались такие люди, как Гаджи Муслимович Гаджиев, Шамиль Камилович Газизов и Курбан Бекиевич Бердыев, значит, клуб не будет середняком или бороться за выживание, тем более в Первой лиге. Другое дело, что мало кто в нас верил, кроме руководства, тренеров и болельщиков», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги заняло второе место в турнирной таблице. Таким образом, дагестанский клуб сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу, где будет выступать в сезоне-2024/2025.