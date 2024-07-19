БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаев: в игре «Локо» — «Акрон» увидим сюрпризы, дебютанты будут доказывать состоятельность

Абаев: в игре «Локо» — «Акрон» увидим сюрпризы, дебютанты будут доказывать состоятельность
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о грядущем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с «Акроном». Игра состоится завтра, 20 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» очень много потерь, поэтому железнодорожников можно фактически назвать новой командой. Вроде только одно название клуба говорит о том, что «Локомотив» — фаворит, но в игре с «Акроном» могут быть сюрпризы. Потому что дебютанты в первых матчах будут доказывать свою состоятельность, поэтому у них будет зашкаливать мотивация», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Локомотив» — «Акрон» пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игра начнётся в 15:00 мск.

Материалы по теме
Абаев: «Краснодар» — фаворит в матче с «Ахматом», несмотря на потери

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android