Абаев: в игре «Локо» — «Акрон» увидим сюрпризы, дебютанты будут доказывать состоятельность

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о грядущем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с «Акроном». Игра состоится завтра, 20 июля.

«У «Локомотива» очень много потерь, поэтому железнодорожников можно фактически назвать новой командой. Вроде только одно название клуба говорит о том, что «Локомотив» — фаворит, но в игре с «Акроном» могут быть сюрпризы. Потому что дебютанты в первых матчах будут доказывать свою состоятельность, поэтому у них будет зашкаливать мотивация», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Локомотив» — «Акрон» пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игра начнётся в 15:00 мск.

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