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Кирилл Щетинин объяснил, почему решил сменить игровой номер

Кирилл Щетинин объяснил, почему решил сменить игровой номер
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Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин объяснил, почему принял решение сменить игровой номер. Ранее полузащитник выступал в составе дончан под 88-м номером, но в новом сезоне будет играть под 10-м.

«Почему решил поменять номер? Из-за двух вещей: первое, президент дал возможность – я согласился. Во-вторых, из-за отца, он попросил взять номер, потому что я под 10-м начинал в Курске. Так я бы не поменял номер, потому что меня устраивал предыдущий», – приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Щетинин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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