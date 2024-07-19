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Мамардашвили стал самым дорогим вратарём в мире после Евро-2024 по версии Transfermarkt

Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили подорожал на € 10 млн после чемпионата Европы — 2024. На текущий момент авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в € 45 млн.

Десятка самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:

Георгий Мамардашвили — € 45 млн (Грузия). Диого Кошта — € 45 млн (Португалия). Джанлуиджи Доннарумма — € 40 млн (Италия). Грегор Кобель — € 40 млн (Швейцария). Мик Меньян — € 38 млн (Франция). Гульельмо Викарио - € 35 млн (Италия). Давид Райя — € 35 млн (Испания). Эдерсон — € 35 млн (Бразилия). Андре Онана — € 35 млн (Камерун). Унай Симон — € 30 млн (Испания).

На чемпионате Европы — 2024 сборная Грузии дошла до стадии четвертьфинала, где уступила Испании со счётом 1:4.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: