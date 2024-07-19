Мамардашвили стал самым дорогим вратарём в мире после Евро-2024 по версии Transfermarkt
Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили подорожал на € 10 млн после чемпионата Европы — 2024. На текущий момент авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в € 45 млн.
Десятка самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:
- Георгий Мамардашвили — € 45 млн (Грузия).
- Диого Кошта — € 45 млн (Португалия).
- Джанлуиджи Доннарумма — € 40 млн (Италия).
- Грегор Кобель — € 40 млн (Швейцария).
- Мик Меньян — € 38 млн (Франция).
- Гульельмо Викарио - € 35 млн (Италия).
- Давид Райя — € 35 млн (Испания).
- Эдерсон — € 35 млн (Бразилия).
- Андре Онана — € 35 млн (Камерун).
- Унай Симон — € 30 млн (Испания).
На чемпионате Европы — 2024 сборная Грузии дошла до стадии четвертьфинала, где уступила Испании со счётом 1:4.
В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024:
Комментарии