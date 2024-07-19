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Мамардашвили стал самым дорогим вратарём в мире после Евро-2024 по версии Transfermarkt

Мамардашвили стал самым дорогим вратарём в мире после Евро-2024 по версии Transfermarkt
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Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили подорожал на € 10 млн после чемпионата Европы — 2024. На текущий момент авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в € 45 млн.

Десятка самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:

  1. Георгий Мамардашвили — € 45 млн (Грузия).
  2. Диого Кошта — € 45 млн (Португалия).
  3. Джанлуиджи Доннарумма — € 40 млн (Италия).
  4. Грегор Кобель — € 40 млн (Швейцария).
  5. Мик Меньян — € 38 млн (Франция).
  6. Гульельмо Викарио - € 35 млн (Италия).
  7. Давид Райя — € 35 млн (Испания).
  8. Эдерсон — € 35 млн (Бразилия).
  9. Андре Онана — € 35 млн (Камерун).
  10. Унай Симон — € 30 млн (Испания).

На чемпионате Европы — 2024 сборная Грузии дошла до стадии четвертьфинала, где уступила Испании со счётом 1:4.

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