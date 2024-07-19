ФИФА не будет принимать решение об отстранении Израиля от футбола до 31 августа — ESPN

Международная федерация футбола (ФИФА) отсрочила принятие решения по потенциальному отстранению Израиля от футбола до 31 августа. Об этом сообщает ESPN.

В мае Палестинская футбольная ассоциация (PFA) представила предложение о дисквалификации Израиля по причине ведения ей боевых действий в Газе. ФИФА распорядилась провести правовую оценку этого предложения, что должно было произойти на внеочередном заседании совета в субботу, 20 июля.

Однако Международная федерация футбола приняла решение отложить данное рассмотрение в связи с тем, что ей требуется больше времени для анализа сложившейся ситуации.

Подчёркивается, что обе стороны подали запрос на пролонгацию сроков для обоснования своих позиций. Независимая оценка будет передана ФИФА не позднее 31 августа. Таким образом, сборная Израиля сможет принять участие в футбольном турнире на летней Олимпиаде — 2024.