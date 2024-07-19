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Борис Игнатьев объяснил спад в игре Наира Тикнизяна

Борис Игнатьев объяснил спад в игре Наира Тикнизяна
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре 25-летнего левого защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тот факт, что Тикнизян после ударной осени в прошлом сезоне совершенно пропал с радаров, связываю с тем, что он немного переоценил свои возможности. Так бывает часто, когда люди очень щепетильно к себе относятся. Мне представляется, что разговоры о его возможном переходе в «Зенит» сильно мешали ему. Такое внимание непросто даётся футболистам. Возможно, имело место быть какое-то чувство обиды», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В январе 2024 года СМИ сообщили о переговорах «Зенита» с Тикнизяном.

Напомним, в минувшем сезоне Наир Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн.

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