Абаев: ЦСКА будет иметь преимущество над «Ростовом», у армейцев более опытная команда

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Ростовом».

«Первые туры РПЛ всегда могут быть неожиданными, потому что команды будут только втягиваться в чемпионат, а также у клубов произошли изменения в составах. Мне кажется, что ЦСКА будет иметь преимущество над «Ростовом», потому что у армейцев более опытная команда. Однако «Ростов» хорошо играет дома, поэтому тяжело предположить результат встречи», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в субботу, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» занял седьмое место, заработав 43 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).