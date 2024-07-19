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Абаев: ЦСКА будет иметь преимущество над «Ростовом», у армейцев более опытная команда

Абаев: ЦСКА будет иметь преимущество над «Ростовом», у армейцев более опытная команда
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первые туры РПЛ всегда могут быть неожиданными, потому что команды будут только втягиваться в чемпионат, а также у клубов произошли изменения в составах. Мне кажется, что ЦСКА будет иметь преимущество над «Ростовом», потому что у армейцев более опытная команда. Однако «Ростов» хорошо играет дома, поэтому тяжело предположить результат встречи», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в субботу, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» занял седьмое место, заработав 43 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).

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