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АПЛ отреагировала на ситуацию с исполнением расистской песни игроком «Челси» Фернандесом

АПЛ отреагировала на ситуацию с исполнением расистской песни игроком «Челси» Фернандесом
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Пресс-служба английской Премьер-лиги сделала заявление после скандальной ситуации, когда футболисты сборной Аргентины, празднуя победу на Кубке Америки — 2024, исполнили расистскую песню в адрес игроков французской национальной команды. Об этом эпизоде стало известно из прямого эфира полузащитника «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандеса.

«Премьер-лига и наши клубы привержены бороться со всеми формами дискриминации. Мы находимся в контакте с футбольным клубом «Челси» и будем продолжать поддерживать команды, игроков и персонал в осуществлении мер против дискриминационных злоупотреблений».

После инцидента с песней ряд игроков «Челси» отписались от аккаунта Фернандеса в социальных сетях.

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