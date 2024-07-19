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Тренер сборной России отреагировал на признание Яшина лучшим вратарём в истории футбола

Тренер сборной России отреагировал на признание Яшина лучшим вратарём в истории футбола
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о признании Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола по версии британского портала FourFourTwo.

«Да, Лев Яшин — лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него обрушился шквал критики. Потом уже такой стиль игры назвали революцией в мировом футболе. Что касается трёх лучших, то не соглашусь. Одним из них должен быть Буффон. Бэнкс — замечательный голкипер, и понимаю, что это издание хочет видеть там своего соотечественника. Нойер произвёл вторую революцию среди вратарей: начал играть как полевой игрок за пределами штрафной. Это невозможно не признать», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Ранее авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 32 лучших вратарей в истории футбола. Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в этом рейтинге. На второй строчке расположился голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. Замыкает тройку лидеров экс-вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс.

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