БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грэм Поттер прокомментировал слухи о том, что он может стать новым тренером сборной Англии

Грэм Поттер прокомментировал слухи о том, что он может стать новым тренером сборной Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер отреагировал на информацию о том, что он может возглавить сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта.

«Не думаю, что сегодня подходящий день, чтобы говорить об этом. Считаю, что Гарет проделал фантастическую работу. Вряд ли в стране есть кто-то, кого уважают больше в футболе, чем Гарета. Он и его штаб руководили сборной и делали это очень, очень хорошо. Я испытываю к нему огромное уважение. Сейчас лучший момент, чтобы пожелать ему приятного отпуска, потому что он заслужил этого. Желаю ему всего наилучшего, чем бы он ни занимался на следующем этапе своей карьеры», — приводит слова Поттера The Guardian со ссылкой на BBC.

Напомним, Саутгейт тренировал сборную Англии с 2016 года.

Материалы по теме
Саутгейт уходит лузером. Но главная проблема сборной Англии не в нём
Саутгейт уходит лузером. Но главная проблема сборной Англии не в нём

Английские фанаты нашли полицейского, похожего на Саутгейта:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android