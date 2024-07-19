Грэм Поттер прокомментировал слухи о том, что он может стать новым тренером сборной Англии

Бывший главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер отреагировал на информацию о том, что он может возглавить сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта.

«Не думаю, что сегодня подходящий день, чтобы говорить об этом. Считаю, что Гарет проделал фантастическую работу. Вряд ли в стране есть кто-то, кого уважают больше в футболе, чем Гарета. Он и его штаб руководили сборной и делали это очень, очень хорошо. Я испытываю к нему огромное уважение. Сейчас лучший момент, чтобы пожелать ему приятного отпуска, потому что он заслужил этого. Желаю ему всего наилучшего, чем бы он ни занимался на следующем этапе своей карьеры», — приводит слова Поттера The Guardian со ссылкой на BBC.

Напомним, Саутгейт тренировал сборную Англии с 2016 года.

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