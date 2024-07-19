Бобёр: надеюсь, другие команды поборются с «Зенитом», в прошлом сезоне были заявки

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр ответил на вопрос, какой клуб мог бы составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я надеюсь, что другие команды поборются с «Зенитом» за чемпионство. В прошлом сезоне были заявки на первое место от некоторых команд. Поэтому надеюсь, что предстоящий чемпионат будет ещё конкурентнее и борьба за чемпионство будет до конца.

На данный момент сложно сказать, кто может навязать борьбу «Зениту», потому что не видел ни одну команду в официальных матчах. Я думаю, что первые четыре тура покажут истинный расклад сил и кто за что может побороться», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: