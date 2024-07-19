Беллингем пытается убедить Александер-Арнольда перейти в «Реал» в 2025 году — Independent

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем работает над тем, чтобы убедить соотечественника и защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда присоединиться к «сливочным» в 2025 году, когда у него закончится контракт с мерсисайдцами. Об этом сообщает AS со ссылкой на The Independent.

По информации источника, сам «Королевский клуб» также ведёт работу над подписанием контракта с английским защитником в 2025 году.

В минувшем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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