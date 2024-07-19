Серхи Роберто и «Барселона» разойдутся этим летом — Фабрицио Романо

Испанский полузащитник Серхи Роберто не останется в «Барселоне» на следующий сезон. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Роберто и «Барселона», как ожидается, разойдутся этим летом. У игрока пока нет соглашения с каким-либо клубом, но он изучает несколько вариантов, в том числе из Великобритании и Италии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Роберто в Испании интересуются «Севилья», «Валенсия» и «Жирона».

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.