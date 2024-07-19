«ПСЖ» предложил «Челси» Рамуша и Коло Муани — HITC

«Пари Сен-Жермен» предложил «Челси» услуги своих нападающих Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает HITC.

По информации источника, в «ПСЖ» рассчитывают, что им удастся подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена. В случае осуществления трансфера нигерийского футболиста французский гранд рассчитывает продать Рамуша или Коло Муани.

Подчёркивается, что лондонский клуб на текущий момент ещё не ответил на это предложение «ПСЖ», однако он заинтересован в поиске нового нападающего.

Напомним, в минувшем сезоне Коло Муани принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Рамуш сыграл 40 матчей за клуб, забив 14 мячей и отдав две результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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