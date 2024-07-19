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Конор Макгрегор отреагировал на выступление Ламина Ямаля на Евро-2024

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале.

«Молодой парень, 16-летний подросток, я думаю, он в руках Бога», – приводит слова Макгрегора Mundo Deportivo.

Отметим, что вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года.

Ямалю исполнилось 17 лет во время турнира — 13 июля. На ЧЕ-2024 Ламин принял участие в семи матчах. Он сумел записать на свой счёт один гол и четыре результативные передачи.

Напомним, 14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Таким образом, «Фурия Роха» в четвёртый раз в истории стала победителем Евро.