Звёздный игрок «Бенфики» Невеш отказал «Сити» и «Юнайтед» ради перехода в «ПСЖ» — TEAMtalk

19-летний опорный полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш отклонил предложения о переходе от «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ради трансфера в «ПСЖ». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Невеш не рассматривает предложения от клубов из чемпионата Англии, поскольку хочет выступать только за «ПСЖ». Кроме того, 19-летнего футболиста полностью устраивает заработная плата, предлагаемая французским грандом.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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