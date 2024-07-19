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Конор Макгрегор раскрыл сумму, которую поставил на победу сборной Испании на Евро-2024

Конор Макгрегор раскрыл сумму, которую поставил на победу сборной Испании на Евро-2024
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024.

«Я люблю Евро. Я болел за Испанию. Семь побед в семи матчах. Это было просто невероятно. Я поддерживал их, и они победили. Перед турниром я поставил € 83 тыс. [на победу Испании]. Коэффициент был 11/1», – приводит слова Макгрегора Mundo Deportivo.

Напомним, 14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Таким образом, «Фурия Роха» в четвёртый раз в истории стала победителем Евро.

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