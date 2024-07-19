Экс-игрок «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье стал игроком «Лилля»

«Лилль» объявил о подписании контракта с 32-летним правым защитником Тома Мёнье. Трудовое соглашение с бельгийским футболистом рассчитано до 2026 года.

Фото: ФК «Лилль»

Мёнье присоединился к французскому клубу в статусе свободного агента. Последним клубом Тома был турецкий «Трабзонспор».

Бельгийский футболист выступал в составе «ПСЖ» с 2016 по 2020 год. За этот период он принял участие в 128 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 22 результативными передачами. С 2020 по 2024 год Мёнье выступал за дортмундскую «Боруссию». В её составе он сыграл 83 матча во всех соревнованиях, в которых забил три гола и сделал восемь ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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