Кузьмичёв: Худякова приглашают быть первым номером «Штурма»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал нюансы предстоящего перехода воспитанника клуба, вратаря Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Игровое время ни один профессиональный клуб никогда не гарантирует. На сегодняшний день его приглашают первым номером. Дальше всё зависит от него. Если он будет доказывать своей работой, то будет получать игровое время. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее Вадим Шпинёв, представитель голкипера Даниила Худякова, сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни.

21 июня «Локомотив» объявил, что Худяков покинул стан железнодорожников по истечении срока действия контракта.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.