Де Йонг и Левандовски — самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги, Мбаппе — на третьем месте

Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком испанской Примеры с окладом в € 37,5 млн в год по версии Capology. Его одноклубник Роберт Левандовски располагается на второй строчке (€ 33,3 млн). Замыкает тройку лидеров новоиспечённый нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с зарплатой в € 31,2 млн в год.

Эти суммы приведены до уплаты налогов.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 213 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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