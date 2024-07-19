«Реал» рассматривает вариант с продажей Лунина в «Челси» и подписанием Кепы — MD

В мадридском «Реале» изучают вариант с продажей вратаря Андрея Лунина в «Челси» и подписанием голкипера лондонского клуба Кепы Аррисабалаги, который в минувшем сезоне выступал в составе «сливочных» на правах аренды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Челси» также хотят продать Кепу из-за его слишком высокой заработной платы. Подчёркивается, что «Реал» установил цену на Лунина в размере € 25 млн, однако «синие» намерены добиваться понижения этой цены.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что 25-летний вратарь хочет получать больше игрового времени, в связи с чем может покинуть «Реал» нынешним летом, где его рассматривают только в качестве запасного голкипера. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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