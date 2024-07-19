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В «Оренбурге» объяснили, почему Мансилья не перешёл в «Рубин»

В «Оренбурге» объяснили, почему Мансилья не перешёл в «Рубин»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему нападающий Брайан Мансилья не перешёл в казанский «Рубин» этим летом.

— Были разговоры о возможном переходе Мансильи в «Рубин».
— Было только одно предложение, но оно вообще неактуально. Оно даже не обсуждалось.

— Больше никто им не интересовался?
— Нет, одно предложение было только от «Рубина». Больше они не обращались, – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Летом сообщалось, что аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья может сменить клубную прописку и перейти в «Рубин». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Напомним, Мансилья имеет действующее трудовое соглашение с «Оренбургом» до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 1,20 млн.

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