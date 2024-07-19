Несколько английских грандов заинтересованы в покупке Даниэля Ольмо — Sport.es

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в услугах 26-летнего атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо после его удачного выступления на Евро-2024 в составе сборной Испании. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Манчестер Сити» видит в Ольмо замену атакующему хавбеку Кевину Де Брёйне в том случае, если он примет решение уехать в Саудовскую Аравию нынешним летом. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что Ольмо способен выполнить в его команде ту роль, которую не удалось реализовать Донни ван де Беку.

На чемпионате Европы — 2024 полузащитник принял участие в шести матчах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ольмо составляет € 60 млн.

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