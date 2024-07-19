Агент новичка «Оренбурга» Сахархизана: Саид может стать лучше Азмуна и Тареми

Футбольный агент Амир Саадати заявил, что новичок «Оренбурга» Саид Сахархизан по задаткам не хуже Сердара Азмуна и Мехди Тареми.

«Саид — самый талантливый нападающий Ирана. Очень современный игрок, которого любили все тренеры. Он совершает огромный объём беговой работы, хорош в прессинге и при этом — бомбардир. Именно такие футболисты сейчас очень популярны. Он игрок первой сборной Ирана наряду с Сердаром Азмуном и Мехди Тареми. Моё мнение: Сахархизан может стать даже лучше них. Профессионал с большими амбициями. Уверен, он покажет свои возможности в России в этом сезоне так же, как это сделал Мохаммад Мохеби. Саид — не просто мой игрок, он мне как сын!» — приводит слова Саадати «РБ Спорт».

Предыдущим клубом новичка «Оренбурга» был «Гол Гохар». В минувшем сезоне форвард провёл 32 матча за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 1 млн.

За молодёжную сборную Ирана нападающий сыграл семь матчей и забил два мяча.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда испанского тренера Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт матчем со «Спартаком» в 1-м туре. Игра состоится 21 июля.