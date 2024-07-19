«Барселона» готова продать Рафинью за € 50 млн, игрок хочет вернуться в АПЛ — Sport.es

«Барселона» продаст 27-летнего крайнего нападающего Рафинью в случае, если получит предложение, близкое к € 50 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сам бразильский футболист заинтересован в том, чтобы вернуться в чемпионат Англии, в котором он выступал в составе «Лидса» с 2020 по 2022 год. Рафинье не нравится, что сине-гранатовые стремятся приобрести вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса, при котором он может потерять место в составе каталонского клуба.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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