БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова продать Рафинью за € 50 млн, игрок хочет вернуться в АПЛ — Sport.es

«Барселона» готова продать Рафинью за € 50 млн, игрок хочет вернуться в АПЛ — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» продаст 27-летнего крайнего нападающего Рафинью в случае, если получит предложение, близкое к € 50 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сам бразильский футболист заинтересован в том, чтобы вернуться в чемпионат Англии, в котором он выступал в составе «Лидса» с 2020 по 2022 год. Рафинье не нравится, что сине-гранатовые стремятся приобрести вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса, при котором он может потерять место в составе каталонского клуба.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Рональд Куман: «Реал» во многих аспектах превосходит «Барселону»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android