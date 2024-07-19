Нигматуллин: Юран пропускал через себя каждое поражение в «Пари НН», ему было тяжело

Голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин высказался о работе с Сергеем Юраном в «Пари Нижний Новгород».
– Как переживал длительную серию проигрышей «Пари НН» до своего увольнения Сергей Юран?
– Он пропускал через себя каждое поражение, как обычно делает любой тренер, но старался не показывать этого. Сергей Николаевич – опытный специалист, но чувствовалось, что и ему тяжело было весной переживать падение команды вниз по турнирной таблице, — приводит слова игрока «Татар-информ».
Этим летом пресс-служба «Пари Нижний Новгород» объявила об уходе голкипера Артура Нигматуллина в казанский «Рубин».
В апреле текущего года Сергей Юран был уволен из нижегородского клуба.
Специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз победила, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.