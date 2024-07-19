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Тен Хаг выразил недовольство потерей связи с новым владельцем «Юнайтед» после конца сезона

Тен Хаг выразил недовольство потерей связи с новым владельцем «Юнайтед» после конца сезона
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф, а также его окружение перестали контактировать с ним после завершения минувшего сезона.

«Да, связь прервалась. Но я просто справлял праздники с близкими и позволял событиям происходить [самим собой]. Я не был способен повлиять на это.

Конечно, это странное положение дел. Но я не запаниковал. Подобное решение было не в моей власти. Я просто ждал его. В тот момент думаешь о двух сценариях: либо мы продолжаем [работать вместе], либо нет. Всё очень просто, и я достаточно уравновешен, чтобы воспринимать это именно так», — приводит слова тен Хага 90min со ссылкой на AD Sportwerald.

Напомним, в начале нынешнего июля «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с тен Хагом до лета 2026 года. До этого момента активно ходили слухи, что новый владелец клуба намерен уволить нидерландского специалиста.

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