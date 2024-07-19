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Генич назвал самого качественного игрока в РПЛ

Генич назвал самого качественного игрока в РПЛ
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался об игре полузащитника «Зенита» Вендела, который в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) забил гол и сделал две результативные передачи.

«Вендел в лучшем своём состоянии. Он очень здорово играл с «Краснодаром». Наверное, это самый качественный игрок российского чемпионата. Да, не самый стабильный, потому что им, пожалуй, является Дуглас Сантос. Но по качеству он превосходит даже Клаудиньо», – сказал Генич в эфире «Коммент.Превью».

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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